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17:28 21.12.2020

МКИП Украины: печать на подаренной Лаврову в Боснии и Герцоговине иконе указывает на то, что она является собственностью государства Украина

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МКИП Украины: печать на подаренной Лаврову в Боснии и Герцоговине иконе указывает на то, что она является собственностью государства Украина

Министерство культуры и информационной политики Украины проанализировало обнародованное в СМИ изображение пометки на иконе, подаренной российскому министру иностранных дел в Боснии и Герцеговине, и выясняет ее происхождение.

"Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана 1926г при Одесском историко-археологическом музее. За период работы с 1926 до 1930г эта комиссия обнаружила, составила списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, взяла их на учет и под государственную охрану. Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина", - цитирует в понедельник замминистра культуры и информационной политики Украины Светлану Фоменко пресс-служба МКИП.

Министерство готовит запросы в Государственный архив Одесской области, Одесский археологический музей, Национальный музей истории Украины, другие музейные учреждения для получения архивных материалов о деятельности упомянутой краевой комиссии, информации об учтенных ею культурных ценностях, а также для четкой идентификации иконы.

"Также Министерство готовит ряд писем в правоохранительные органы (СБУ, Нацполиция, СВРУ) с просьбой принять меры реагирования в пределах компетенции - нужно установить цепь перемещения и время перемещения данной иконы с территории Украины и попадание ее на территорию Боснии и Герцеговины", - говорится в сообщении.

Украина и Босния и Герцеговина являются государствами-участниками Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 14 ноября 1970 года. В соответствии со статьей 7 государства-участники настоящей Конвенции обязуются запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозной и светской исторической достопримечательности, а также по требованию другого государства-участника принимать соответствующие шаги для выявления и возвращения любой подобной культурной ценности.

Как сообщалось, 14 декабря стало известно, что руководитель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову древнюю икону вероятно украинского происхождения.

Теги: #лавров #икона #минкультуры
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