В Киеве мужчина напал на бригаду "скорой" помощи, двое медиков госпитализированы

Правоохранители Киева задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения двум медицинским работникам, по данному факту начато два уголовных производства.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева,20 декабря около 20:00 в Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что мужчина, которому вызвали "скорую" для оказания медицинской помощи, напал на фельдшера.

"Предварительно установлено, что злоумышленник вызвал врачей для оказания ему помощи, по его словам, неизвестный якобы распылил ему в лицо газ. Когда приехали медики и начали оказывать помощь пострадавшему в карете скорой, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил с ними конфликт. В результате двое медиков получили телесные повреждении", - сказано в сообщении на сайте полиции.

Так, полицейские задержали злоумышленника и доставили его в территориальное управление полиции. Им оказался 23-летний уроженец города Александрии Кировоградской области.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Начато два уголовных производства по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" сообщает, что пострадавшие медики - фельдшер 24-х и медицинская сестра 63-х лет, сейчас они госпитализированы в травматологическое отделение.

"Пациент с подозрением на алкогольное опьянение в состоянии агрессии побил их - силой вытолкал фельдшера из машины, толкнул медсестру. В результате первая получила закрытый перелом левой голени со смещением, вторая - закрытую травму левого коленного сустава. Обе госпитализированы в травматологическое отделение", - сказано в сообщении на странице в Facebook.