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16:38 21.12.2020

Прокуратура АР Крым арестовала 32 судна за незаконное пересечение границы полуострова

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Прокуратура АР Крым арестовала 32 судна за незаконное пересечение границы полуострова

Прокуратура Автономной республики Крым (АРК) и Севастополя установила 32 судна, которые нарушили правила пересечения границы оккупированного полуострова, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры АРК и Севастополя в понедельник.

Отмечается, что прокуратура автономии намерена отправить запрос в Укрбюро Интерпола с целью объявить судна в международный розыск. Кроме того, планируется отправить запросы в другие государства о международной правовой помощи, с целью исполнения арестов.

С июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь. Гавани полуострова закрыты для международного судоходства. Пересечение границы является нарушением закона и суверенитета Украины.

Теги: #крым #прокуратура #арест #судна
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