На Донбассе украинский военный попал в плен к боевикам – штаб ООС

Военнослужащий Вооруженных сил Украины на Донбассе пропал из подразделения воинской части, что выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил, и попал в плен к боевикам, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"17 декабря 2020 года во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, что выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил, было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения. Поисковые мероприятия положительного результата не дали", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований.

"Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных сил Украины. Обстоятельства происшествия выясняются", - добавили в штабе ООС.