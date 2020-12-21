В Чехии к 15 годам лишения свободы приговорили гражданина, воевавшего в рядах российских наемников на Донбассе

Гражданина Чехии, воевавшего в рядах российских на наемников на Донбассе за т.н."ДНР", приговорили к 15 годам лишения свободы сообщила полиция Чешской Республики.

"В декабре 2020 года вступило в силу решение окружного суда в Усти-над-Лабем, приговорившего 45-летнего гражданина Чешской Республики к 15 годам лишения свободы за преступление террористического акта", - говорится в пресс-релизе за подписью полковника Ярослава Ибехея, опубликованном на сайте полиции Чешской Республики в понедельник.

Как отмечается, мужчину обвинили в активном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины с конца мая 2014 года со стороны сепаратистской т.н."ДНР" в борьбе против законного правительства Украины. В пресс-релизе говорится, что дело велось как против "беглеца". Осужденный, скорее всего, по-прежнему проживает на востоке Украины на неподконтрольной правительству территории.