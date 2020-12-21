Зеленский настаивает на выплатах членам семей медиков, скончавшихся от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости инициировать диалог с членами семей медиков, скончавшихся от коронавирусной инфекции, с целью выплаты им компенсаций.

"Этот вопрос стоит очень остро. Знаю, что смертельных случаев гораздо больше, и все надо проверить. Вместе с тем необходимо упростить бюрократию. Возможно, люди просто не знают, как подавать эти пакеты документов, или это очень сложно? Я прошу вас, чтобы люди, которые потеряли члена семьи, получили выплаты. Надо не просто сидеть и ждать документов. Инициируйте диалог с такими семьями сами", - заявил Зеленский на селекторном совещании по вопросам противодействия распространению и преодолению последствий коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что на текущий момент в Министерство социальной политики Украины поступил 41 пакет с документами для страховых выплат, 33 из них профинансированы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе совещания отметил, что в стране третью неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса.

"Мы находимся на так называемом плато. Есть незначительное снижение количества выявленных случаев почти на 25 тыс. по сравнению с предыдущей неделей", - рассказал Шмыгаль.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в свою очередь сообщил, что уже оплачено 766 тыс. грн штрафов за нарушение масочного режима в общественных местах.

Члены правительства также сообщили, что идет подготовка к старту вакцинации весной.