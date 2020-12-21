Христиане готовятся отмечать Рождество в Вифлееме, несмотря на коронавирус - СМИ

Палестинские христиане готовятся праздновать Рождество в Вифлееме, несмотря на рост числа заражений коронавирусом на Западном берегу реки Иордан, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Месса в церкви Рождества Христова пройдет в полночь, как обычно, но собрания прихожан не будет.

Палестинские власти на прошлой неделе объявили о закрытии практически всех заведений на Западном берегу реки Иордан на две недели. Три недели усиленных ограничений до этого не смогли здесь сдержать темп распространения коронавируса, пишет Times of Israel.

"В этом году Рождество уникальное, потому что нет рождественских ярмарок, нет мероприятий на площади у храма Рождества Христова, которые проходят каждый год, поэтому мы попытаемся сделать все возможное, чтобы создать рождественское настроение", - рассказала Лин Хамати, барабанщица из группы уличных музыкантов, которые все еще надеются выступить во время праздников.

Перед Рождеством в Вифлеем традиционно приезжают тысячи паломников и туристов.

С начала пандемии в Израиле заразились коронавирусом более 376 тыс. человек, умерли более 3,1 тыс.