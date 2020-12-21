События

15:39 21.12.2020

НАБУ сообщило о подозрении ещё одному фигуранту "дела Гладковского"

2 мин читать
НАБУ сообщило о подозрении ещё одному фигуранту "дела Гладковского"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении лицу, которое получило неправомерную выгоду за обеспечение беспроцентной возвратной финансовой помощи в размере 7 млн грн в пользу ГП "Житомирский бронетанковый завод".

Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соцсети Facebook, к подозреваемому, родственник которого на тот момент занимал должности в Совете национальной безопасности и обороны Украины и в Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса, в 2016 году обратились управляющие обществом "Оптимумспецдеталь" с просьбой повлиять на принятие решения о предоставлении "Житомирскому бронетанковому заводу" 7 млн грн помощи, за которые предприятие выплатило бы свои финансовые обязательства обществу "Оптимумспецдеталь" в договорах на поставку товаров.

"Результатом выполнения этих договоренностей, на которые влияли родственные связи лица, стало перечисление средств сначала на счета ГП "ЖБТЗ", а затем на счета ООО "Оптимумспецдеталь" в сумме 7 100 196 гривень. После легализации полученных средств, лицо за свои "услуги" получило неправомерную выгоду эквивалентную 950 тыс. грн", - сообщила САП.

Журналист Сергей Лещенко на своем Телеграм-канале сообщил, что подозрение было вручено сыну Олега Гладковского Игорю Гладковскому.

"НАБУ и САП вручили подозрение сыну Олега Гладковского Игорю Гладковскому по эпизоду, который был опубликован журналистами "Бигус.Инфо" перед выборами президента 2019 года. НАБУ не называет фамилию фигуранта, однако, по информации наших инсайдеров, речь идет об Игоре Гладковском", - написал Лещенко в понедельник.

Источники: https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2947102032059627

https://t.me/LeshchenkoS/1440

Теги: #снбо #набу #гладковский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:50 21.12.2020
Татаров посетил НАБУ

Татаров посетил НАБУ

20:59 18.12.2020
В Офисе президента заявили, что не пустили сотрудников НАБУ в здание из-за "выхода за пределы законных процедур"

В Офисе президента заявили, что не пустили сотрудников НАБУ в здание из-за "выхода за пределы законных процедур"

18:58 17.12.2020
Во Львове неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ

Во Львове неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ

18:54 17.12.2020
ДТЭК считает политически мотивированной провокацией заявление НАБУ о записях разговоров топ-менеджера

ДТЭК считает политически мотивированной провокацией заявление НАБУ о записях разговоров топ-менеджера

16:36 17.12.2020
НАБУ проводит обыски в Минкультуры

НАБУ проводит обыски в Минкультуры

13:49 16.12.2020
Данилов рассчитывает восстановить ОПК вместе со стратегическими партнерами Украины

Данилов рассчитывает восстановить ОПК вместе со стратегическими партнерами Украины

10:28 16.12.2020
Детективы НАБУ рассказали профильному комитету Рады о проблематике расследования "дела Роттердам+"

Детективы НАБУ рассказали профильному комитету Рады о проблематике расследования "дела Роттердам+"

09:45 16.12.2020
Положения закона о НАБУ по процедуре назначения директора сегодня теряют силу, но Сытник остается полноценным директором Бюро - Малюська

Положения закона о НАБУ по процедуре назначения директора сегодня теряют силу, но Сытник остается полноценным директором Бюро - Малюська

20:37 15.12.2020
Вкладчик CityCommerce Bank добился через ВАКС регистрации НАБУ дела об EUR62 млн ущерба с обвинениями в адрес Авакова и Гонтаревой, Гонтарева называет это абсурдом

Вкладчик CityCommerce Bank добился через ВАКС регистрации НАБУ дела об EUR62 млн ущерба с обвинениями в адрес Авакова и Гонтаревой, Гонтарева называет это абсурдом

19:03 15.12.2020
НАБУ расследует фактовое дело о завладении 62 млн евро " Citycommerce Bank"

НАБУ расследует фактовое дело о завладении 62 млн евро " Citycommerce Bank"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский настаивает на выплатах членам семей медиков, скончавшихся от COVID-19

В ОП подтвердили, что Татаров написал заявление о приостановлении служебных обязанностей

Татаров посетил НАБУ

Иран обещает передать Украине отчет по сбитому самолету МАУ в течение дня-двух – СМИ

В Киеве за сутки выявлены 673 новых случая COVID-19, в том числе у 21 медика – Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Чехии к 15 годам лишения свободы приговорили гражданина, воевавшего в рядах российских наемников на Донбассе

Зеленский настаивает на выплатах членам семей медиков, скончавшихся от COVID-19

Христиане готовятся отмечать Рождество в Вифлееме, несмотря на коронавирус - СМИ

В ОП подтвердили, что Татаров написал заявление о приостановлении служебных обязанностей

Кернесу нужно присвоить звание почетного харьковчанина, установить памятник и назвать его именем станцию метро - секретарь горсовета

В Чехии выясняют, может ли обнаруженный в Праге штамм COVID-19 иметь отношение к "британской" разновидности

В мэрии Киева открылся первый информационный центр для туристов

Возле арктической станции "Академик Вернадский" вылупились первые пингвинята

На погранпереходе "Порубное–Сирет" на выезд в Румынию скопилось более сотни грузовиков – Гостаможслужба

Иран обещает передать Украине отчет по сбитому самолету МАУ в течение дня-двух – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА