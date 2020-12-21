В ОП подтвердили, что Татаров написал заявление о приостановлении служебных обязанностей

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей, подтвердил советника главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" в понедельник.

"В связи с существенным общественным резонансом и во избежание любых манипулятивных трактовок, заместитель главы ОП Олег Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей и передачу этих обязанностей другому должностному лицу".

Как сообщалось, Татаров в понедельник пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где получил документы по своему делу, после чего дал брифинг для журналистов. Он рассказал, что продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме, однако "инициировал передачу обязанностей другому сотруднику офиса президента во избежание манипуляций".

Детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины. Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.