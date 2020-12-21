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15:07 21.12.2020

Кернесу нужно присвоить звание почетного харьковчанина, установить памятник и назвать его именем станцию метро - секретарь горсовета

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Кернесу нужно присвоить звание почетного харьковчанина, установить памятник и назвать его именем станцию метро - секретарь горсовета

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов считает, что в городе обязательно должен быть установлен памятник мэру Геннадию Кернесу.

"Мы обязаны, чтобы в городе Харькове появился памятник Геннадию Адольфовичу Кернесу. Это наш святой долг. Я обязательно буду настаивать на этом вопросе", - сказал Терехов на брифинге в понедельник.

По его словам, он уже поручил архитекторам рассмотреть несколько вариантов мест, где можно установить такой памятник. Терехов также пообещал вынести этот вопрос на широкое обсуждение.

Секретарь горсовета сообщил также, что сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы присвоить имя Кернеса проспекту или улице. Кроме того, Терехов выступает за то, чтобы назвать именем Кернеса одну из станций метро, но отказался уточнять речь идет о новой станции или переименовании уже существующей.

Терехов также заявил, что инициирует присвоение Кернесу звания "Почетный гражданин города Харькова".

"Да, я выступил с такой инициативой. Я считаю, что Геннадию Адольфовичу нужно присвоить звание почетного харьковчанина. В свое время, уже порядка двух лет, я и многие общественные организации обращались к Геннадию Адольфовичу, чтобы присвоить ему звание "Почетный гражданин города Харькова." Когда-то он мне сказал: "Наступит время - ты мне присвоишь", - сказал Терехов.

Вместе с тем положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Харькова" предусматривает, что оно дается при жизни человека".

Звание "Почетный гражданин города Харькова" восстановлено решением исполнительного комитета Харьковского городского совета от 12.08.1998 № 781.., учитывая мировую и отечественную практику празднования выдающихся лиц, продолжая исторические традиции города Харькова, с целью прижизненного чествования и отличия личностей, которые внесли весомый вклад в развитие города Харькова, в знак большого уважения к их общественной деятельности", - говорится в положении.

Как сообщалось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре.

4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Теги: #кернес #харьков
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