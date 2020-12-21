В Чехии выясняют, может ли обнаруженный в Праге штамм COVID-19 иметь отношение к "британской" разновидности

В Чехии еще в сентябре 2020 года обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19, но пока неизвестно, связан ли он с мутацией коронавируса, обнаруженной в Великобритании, сообщает агентство ЭФЭ.

"Я не знаю точно, какая именно мутация распространяется в Великобритании, но еще в сентябре мы обнаружили новый вариант SARS-CoV-2 в Праге", - заявила биолог из Национальной справочной лаборатории Хелена Иринцова.

Чешские специалисты не исключают, что именно эта "пражская" разновидность вируса в итоге осенью могла привести к значительному росту случаев заболевания коронавирусом в Чехии, отмечает агентство ЭФЭ.

Кроме того, Иринцова отметила, что возникновение нового штамма может объяснить тот факт, кто некоторые пациенты, которые однажды уже переболели COVID-19, заразились им повторно.

Ранее сообщалось, что европейские страны, равно как и ряд государств в других частях света остановили транспортное и авиасообщение с Великобританией, где объявили о новом штамме коронавируса, из опасения занести новую разновидность COVID-19.