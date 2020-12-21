В мэрии Киева открылся первый информационный центр для туристов

В здании Киевской городской государственной администрации (КГГА) появился первый Туристско-информационный центр, сообщила замглавы КГГА Марина Хонда.

"Такие центры в мэриях – обычная практика для европейских городов. Каждый желающий может сюда прийти и узнать необходимую информацию про туристические объекты Киева, а также про актуальные и интересные экскурсии", – отметила Хонда.

По ее словам, несмотря на карантин из-за коронавируса, Киев остается популярным туристическим городом. Так, за 9 месяцев столицу посетило почти 380 тысяч иностранцев, а также 1,5 млн внутренних туристов. Кроме того, общий туристический сбор составил 34 млн грн.

Отмечается, что Киев рассчитывает на увеличение количества гостей перед новогодними праздниками, что и вызвало решение открыть Центр в данный период.

Среди основных функций центра: предоставление бесплатной справочной информации жителям и гостям столицы о Киеве (история, культура, объекты, гостиницы, события, транспорт и т.д.); распространения рекламно-информационной продукции о туристическом потенциале Киева; предоставление информации по авиа / железнодорожным сообщениям; предоставление информации о культурных и развлекательных мероприятиях в городе.