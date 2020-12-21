События

14:07 21.12.2020

На погранпереходе "Порубное–Сирет" на выезд в Румынию скопилось более сотни грузовиков – Гостаможслужба

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На погранпереходе "Порубное–Сирет" на выезд в Румынию скопилось более сотни грузовиков – Гостаможслужба

Буковинская таможня Государственной таможенной службы Украины сообщает о скоплении на подъездном пути к международному автомобильному пункту пропуска "Порубное-Сирет" в направлении "выезд" с таможенной территории Украины транспортных средств коммерческого назначения.

Как сообщается на сайте Гостаможслужбы, по состоянию на 21 декабря 2020 года перед украинско-румынской границей в очереди находятся 135 грузовиков.

"Возникновение очереди обусловлено увеличением количества грузовых автомобилей, следующих на выезд из Украины, и введение дополнительных карантинных мероприятий таможней "Сирет" (Румыния)", - говорится в сообщении.

Теги: #грузовики #гостаможслужба
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