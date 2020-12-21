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13:04 21.12.2020

В Киеве за сутки выявлены 673 новых случая COVID-19, в том числе у 21 медика – Кличко

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В Киеве за сутки выявлены 673 новых случая COVID-19, в том числе у 21 медика – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 673 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 673 больных коронавирус. Умерли 10 человек. Всего за период пандемии в столице 1723 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 101 123", - написал Кличко на телеграм-канале в понедельник.

Среди заболевших 402 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, 247 мужчин в возрасте от 20 до 90 лет, 12 девочек от 2 до 16 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет. Заболел также 21 медик.

В больницы госпитализированы 47 пациентов, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 564 человека. Всего коронавирус преодолели 32 739 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Дарницком районе – 210, в Днепроском – 141, и в Деснянском районе – 70 случаев.

Отмечается, что количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, и пациентов в тяжелом состоянии существенно не уменьшается. В стационары медицинских учреждений Киева госпитализированы 1996 больных коронавирусом, в том числе 19 детей. 1061 пациент в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1319 человек, под аппаратами ИВЛ – 28 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – более 48%.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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