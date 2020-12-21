Украинцам советуют не ездить в Лондон и на юг Англии из-за вспышки нового типа коронавируса - посольство

Посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию, где начиная с 20 декабря введена 4-я категорию (Tier4) локального локдауна из-за распространения заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV).

"Украинцам, которые уже находятся в районах, наиболее пораженным коронавирусом, рекомендуется быть внимательными и осторожными, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, а также отслеживать информацию на сайте https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. Получить актуальную информацию о действующих карантинных ограничениях на местном уровне можно на этом правительственном сайте https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions", - сообщается на странице посольства в Facebook в понедельник.

По имеющейся в посольстве информации, по состоянию на 21 декабря решение о приостановлении авиасообщения с Великобританией приняли Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Германия, Чехия, Франция, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, а также Канада. "Учитывая указанное, рекомендуем отслеживать информацию и советы авиакомпании, которая должна осуществлять Ваш рейс, а также служб аэропорта", - говорится в сообщении.

В случае возникновения требующих немедленного консульского реагирования обстоятельств гражданам Украины рекомендуется безотлагательно обращаться на "горячую линию" посольства Украины по тел: +44(755)348-36-28, e-mail: consul_gb@mfa.gov.ua.