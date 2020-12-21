Украинка с гагаузскими корнями победила в международном музыкальном конкурсе Turkvision-2020

Украинка с гагаузскими корнями Наталия Папазоглу выиграла международный музыкальный конкурс среди представителей тюркских национальностей Turkvision-2020, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Наталья Папазоглу - украинская певица, автор и исполнительница собственных песен, солистка государственного джазового оркестра, лауреат многих международных конкурсов. Исполнительница представила на конкурсе песню гагаузском языке "Tikenli yol", название которой переводится как "тернистый путь", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что конкурс Turkvision был основан в 2013 году. В нем могут принять участие тюркские страны, а также жители других стран, представляющие тюркские национальности. В первом конкурсе участие приняли представители 24 стран, в том числе Украины.

В 2020 году конкурс состоялся в четвертый раз, в нем приняли участие 26 конкурсантов. В связи с пандемией коронавируса конкурс проходил в онлайн-формате, а участники предоставляли организаторам видео исполнения своих композиций.