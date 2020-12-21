В ЕС пока не обсуждают ослабления запрета на въезд граждан третьих стран - посол Украины

Ослабление запрета на въезд граждан третьих стран в Европейской Cоюз в связи с появлением вакцины от Covid-19 пока не обсуждается, сообщил представитель Украины при ЕС Мыкола Точицкий.

"Пока что это не рассматривается. Я думаю, что начнется вакцинация здесь где-то в конце декабре - в январе. Тогда, очевидно, как в Бельгии, так и в других государствах-членах, начнут на эту тему говорить, проверив через две недели первые достижения вакцинирования", - сказал он на онлайн-брифинге в рамках конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений в понедельник.

По словам Точицкого, поскольку в Великобритании появилась новая возможная разновидность Covid-19, это "не дает возможности европейским коллегам подойти близко к этому вопросу".

Кроме того, дипломат не исключил, что в дальнейшем вакцинирование от Covid-19 может стать условием въезда в ЕС. "Я не исключаю, что это и будет одним из главных элементов для того, чтобы граждане третьих стран находились на территории ЕС. Не исключаю, потому что, в принципе, а что тогда должно лежать в основе, кроме уровня заболеваемости и, конечно, свидетельства о том, что ты провакцинирован сертифицированной для государств-членов ЕС вакциной", - пояснил Точицкий.