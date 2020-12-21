События

11:35 21.12.2020

В ВСУ за сутки выявлен 21 случай COVID-19 – командование Медсил

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В ВСУ за сутки выявлен 21 случай COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтвержден 21 новых случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 8 человек. ... Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 13 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10:00 21 декабря в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 2 919 человек. Выздоровели за период пандемии 10 033 человека, летальных случаев – 36.

На и изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 332 человека.

 

Теги: #всу #коронавирус
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