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11:19 21.12.2020

Украине приоритетно выделят вакцины от Covid-19 для врачей и людей преклонного возраста - Точицкий

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Украине приоритетно выделят вакцины от Covid-19 для врачей и людей преклонного возраста - Точицкий

Европейский союз разрабатывает механизм предоставления или продажи вакцины от Covid-19 третьим странам, и Украина будет в приоритете выделения вакцины для врачей и населения преклонного возраста, сообщил представитель Украины при ЕС Мыкола Точицкий.

"ЕС сейчас разрабатывает механизм предоставления третьим странам вакцины или продажи, что предусмотрено в каждом из шести соглашений, заключенных Европейской комиссией с производителями. Мы, как страна, находимся в приоритете, минимум выделение вакцины в первую очередь для врачей и людей более преклонного возраста ", - сказал Точицкий на онлайн-брифинге в рамках конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений в понедельник.

По мнению дипломата, этот механизм будет готов к середине января следующего, 2021 года.

При этом Точицкий отметил, что Украина, как и любая другая страна, должна обеспечить соответствующие хранилища для сохранения для вакцины.

"И второй элемент, который мы должны учесть: вакцина будет предоставляться ЕС через государство-члена, своего рода посредника. Мы предусматриваем, и соответствующие консультации уже ведутся с нашими польскими коллегами, что это может быть Польша", - указал он.

Относительно возникновения нового штамма Covid-19 в Великобритании, Точицкий сообщил, что Украина присоединилась в качестве наблюдателя к Европейскому комитету по вопросам безопасности и здоровья, и есть соответствующая коммуникация на ежедневной основе между Министерством здравоохранения Украины и специалистами этого европейского комитета. "Все эти вещи проговариваются непосредственно специалистами, и непосредственно украинским Министерством здравоохранения с министерствами здравоохранения государств-членов ЕС", - уточнил представитель Украины при ЕС.

Как сообщалось, страны-участницы программы COVAX смогут получить доступ к вакцинам против коронавируса в первой половине 2021 года. Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), речь идет о договоренностях на поставку более 2 млрд доз вакцин, разработанных различными компаниями, включая AstraZenecа, Johnson & Johnson. С ними COVAX заключил соглашения на 170 млн доз и на 500 млн доз соответственно. "Эти вакцины будут предложены всем странам-участницам в равной степени, пропорционально их населению", - отмечает ВОЗ.

COVAX, или Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19, был учрежден ВОЗ и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI). Механизм призван обеспечить доступ к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов населения. По данным ВОЗ, в настоящее время в рамках инициативы разрабатывается девять вакцин-кандидатов, также еще девять вакцин проходят оценку. Всего в COVAX участвуют 190 мировых экономик.

Теги: #ес #вакцина #точицкий
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