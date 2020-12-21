Кабмин в понедельник намерен временно ограничить авиасообщение с Великобританией в связи с новым штаммом коронавируса – источник

Кабинет министров Украины намерен временно ограничить авиасообщение с Великобританией в связи с новым штаммом коронавируса, обнаруженном в этой стране.

"Кабмин планирует временно ограничить авиасообщение с Великобританией. В связи с новым штаммом коронавируса", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, принятие соответствующего решения ожидается в понедельник, 21 декабря.