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11:03 21.12.2020

Кабмин в понедельник намерен временно ограничить авиасообщение с Великобританией в связи с новым штаммом коронавируса – источник

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Кабмин в понедельник намерен временно ограничить авиасообщение с Великобританией в связи с новым штаммом коронавируса – источник

Кабинет министров Украины намерен временно ограничить авиасообщение с Великобританией в связи с новым штаммом коронавируса, обнаруженном в этой стране.

"Кабмин планирует временно ограничить авиасообщение с Великобританией. В связи с новым штаммом коронавируса", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, принятие соответствующего решения ожидается в понедельник, 21 декабря.

Теги: #великобритания #авиасообщение #кабмин
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