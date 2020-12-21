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11:00 21.12.2020

Украинские министры в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща

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Украинские министры в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща

Министерство культуры и информационной политики Украины организовывает среди членов правительства кулинарное соревнование по приготовлению борща.

"22 декабря Министерство культуры и информационной политики приглашает коллег присоединиться к кампании в поддержку номинации "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

В частности, с 17:30 до 18:30 пятеро министров украинского правительства в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща. Рецептуру для участников, деление на команды и победное первое место определит шеф-повар Евгений Клопотенко.

Участники соревнования: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось, в октябре экспертный совет рекомендовал Минкультуры Украины включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".

Теги: #министры #борщ #кабмин
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