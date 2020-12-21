События

10:46 21.12.2020

Более 12 тыс новых мест в детсадах создано в Украине в 2020 году

1 мин читать
Более 12 тыс новых мест в детсадах создано в Украине в 2020 году

В 2020 году в украинских детских садах появилось более 12 тыс. дополнительных мест, сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Киев и Киевская область стали лидерами по темпам создания новых мест для детей в детсадах в 2020 году. По оперативной информации по состоянию на 5 декабря создано 12 тыс. 151 дополнительное место", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что больше всего мест для детей дошкольного возраста создано в населенных пунктах: Киевская область - 2 тыс. 745 мест; Киев - 2 тыс. 240 мест; Львовская область - 884 места; Донецкая область - 802 места; Харьковская область - 784 места; Одесская область - 705 мест.

В частности, развитие сети учреждений дошкольного образования осуществляется путем: открытия новостроек (учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования с дошкольным отделением) - 19 заведений 1 тыс. 910 мест; реорганизации учебных заведений с созданием дошкольных отделений - 15 заведений 612 мест; открытия частных детсадов - 113 заведений 4 тыс. 60 мест; реконструкции детсадов - 35 заведений 2 тыс. 812 мест; открытия детских садов в приспособленных помещениях - 14 заведений 359 мест; открытия дополнительных групп в функционирующих детсадах - 102 группы 2 тыс. 812 мест; открытия групп с кратковременным пребыванием детей - 15 групп 219 мест.

Теги: #минобразования #детсады
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:45 17.12.2020
Рада назначила Шкарлета министром образования и науки

Рада назначила Шкарлета министром образования и науки

22:24 16.12.2020
Местным бюджетам необходимо ежегодное дополнительное финансирование касательно приобретения школьных автобусов

Местным бюджетам необходимо ежегодное дополнительное финансирование касательно приобретения школьных автобусов

18:32 11.12.2020
МОН поручило провести экспертизу учебника "Защита Отечества" на предмет наличия изображения военного в российской форме

МОН поручило провести экспертизу учебника "Защита Отечества" на предмет наличия изображения военного в российской форме

16:15 08.12.2020
ДТЭК подписал меморандум с Минобразования для поиска инновационных идей среди студентов ВУЗов

ДТЭК подписал меморандум с Минобразования для поиска инновационных идей среди студентов ВУЗов

10:07 30.11.2020
Всеукраинские ученические олимпиады не будут проводиться во время карантина - Минобразования

Всеукраинские ученические олимпиады не будут проводиться во время карантина - Минобразования

14:02 27.11.2020
В проекте госбюджета-2021 ко второму чтению предлагается увеличить на 2 млрд грн расходы на Офис генпрокурора и уменьшить на 4 млрд грн расходы на Минобразования

В проекте госбюджета-2021 ко второму чтению предлагается увеличить на 2 млрд грн расходы на Офис генпрокурора и уменьшить на 4 млрд грн расходы на Минобразования

05:36 26.11.2020
МОН анонсировало изменения в подходе к отбору школьных учебников

МОН анонсировало изменения в подходе к отбору школьных учебников

17:54 20.11.2020
В Украине работают над созданием бесплатных подготовительных курсов для абитуриентов с оккупированных территорий

В Украине работают над созданием бесплатных подготовительных курсов для абитуриентов с оккупированных территорий

18:19 13.11.2020
Минобразования рекомендует вузам проводить обучение по смешанной форме с 16 ноября 2020 года

Минобразования рекомендует вузам проводить обучение по смешанной форме с 16 ноября 2020 года

05:31 13.11.2020
В Киеве на карантин закрыты 7 школ и 9 детсадов

В Киеве на карантин закрыты 7 школ и 9 детсадов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой

В новогодне-рождественский период у украинцев будет три длинных уикенда

Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине сокращается третью неделю кряду – Степанов

"Британская" версия COVID-19 обнаружена в Нидерландах, Дании, Италии, Австралии и ЮАР

В Украине за сутки зафиксировали 6 545 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 5 106 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕС пока не обсуждают ослабления запрета на въезд граждан третьих стран - посол Украины

Президент ЕКУ Борис Ложкин подвел итоги 2020 года

В ВСУ за сутки выявлен 21 случай COVID-19 – командование Медсил

Украине приоритетно выделят вакцины от Covid-19 для врачей и людей преклонного возраста - Точицкий

Кабмин в понедельник намерен временно ограничить авиасообщение с Великобританией в связи с новым штаммом коронавируса – источник

Украинские министры в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща

Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой

В новогодне-рождественский период у украинцев будет три длинных уикенда

Чехия предоставила гумпомощь украинским медучреждениям

Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине сокращается третью неделю кряду – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА