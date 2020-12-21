Более 12 тыс новых мест в детсадах создано в Украине в 2020 году

В 2020 году в украинских детских садах появилось более 12 тыс. дополнительных мест, сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Киев и Киевская область стали лидерами по темпам создания новых мест для детей в детсадах в 2020 году. По оперативной информации по состоянию на 5 декабря создано 12 тыс. 151 дополнительное место", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что больше всего мест для детей дошкольного возраста создано в населенных пунктах: Киевская область - 2 тыс. 745 мест; Киев - 2 тыс. 240 мест; Львовская область - 884 места; Донецкая область - 802 места; Харьковская область - 784 места; Одесская область - 705 мест.

В частности, развитие сети учреждений дошкольного образования осуществляется путем: открытия новостроек (учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования с дошкольным отделением) - 19 заведений 1 тыс. 910 мест; реорганизации учебных заведений с созданием дошкольных отделений - 15 заведений 612 мест; открытия частных детсадов - 113 заведений 4 тыс. 60 мест; реконструкции детсадов - 35 заведений 2 тыс. 812 мест; открытия детских садов в приспособленных помещениях - 14 заведений 359 мест; открытия дополнительных групп в функционирующих детсадах - 102 группы 2 тыс. 812 мест; открытия групп с кратковременным пребыванием детей - 15 групп 219 мест.