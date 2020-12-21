Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой

В зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Сегодня, 21 декабря, около 08:00 утра, в результате обстрела со стороны противника были ранены двое военнослужащих ВСУ в районе н.п. Горловка Донецкой области. Раненым оказана медицинская помощь, их состояние стабильное", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена ноту на СММ ОБСЕ.

Как уточняет штаб операции Объединенных сил в соцсети Facebook, российские наемники применили автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"21 декабря российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции вблизи населенного пункта Пивденное", - указывается в сообщении.

Уточняется, что состояние здоровья раненных военнослужащих оценивается как удовлетворительное. Они доставлены в медицинское учреждение, где получают надлежащую медицинскую помощь.