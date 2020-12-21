События

10:36 21.12.2020

В новогодне-рождественский период у украинцев будет три длинных уикенда

1 мин читать
В новогодне-рождественский период у украинцев будет три длинных уикенда

Три длинных блока по 3-4 выходных дня ожидаются в Украине в ближайшее время в связи с празднованием Нового Года и Рождества Христова по григорианскому и юлианскому календарям.

Так, в пятницу, 25 декабря, христиане западного обряда празднуют Рождество Христово. Украинцы будут отдыхать три дня подряд (25-27 декабря), так как 25 декабря является государственным выходным.

Новый год наступит в ночь на пятницу, таким образом, 1-3 января 2021 года также будут выходными днями.

7 января Рождество Христово в Украине будут праздновать христиане восточного обряда. Этот государственный праздник приходится на четверг. Правительство перенесло рабочий день с пятницы, 8 января 2021 года, на субботу, 16 января 2021 года. Таким образом в Украине будет четыре выходных дня подряд, с 7 по 10 января включительно.

Кроме того, с 8 по 24 января по всей территории Украины будет действовать усиленный карантин в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

Теги: #украина #выходные #праздники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:59 20.12.2020
Зеленский заявил, что симпатизирует Молдове с выбором такого лидера как Санду

Зеленский заявил, что симпатизирует Молдове с выбором такого лидера как Санду

10:29 20.12.2020
В Николаеве полицейские ищут злоумышленника, совершившего нападение на сотрудницу кредитной организации

В Николаеве полицейские ищут злоумышленника, совершившего нападение на сотрудницу кредитной организации

09:26 20.12.2020
В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение

08:19 20.12.2020
Зеленский не готов сотрудничать с некоторыми представителями крупного бизнеса в ущерб интересам Украины

Зеленский не готов сотрудничать с некоторыми представителями крупного бизнеса в ущерб интересам Украины

08:17 20.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 8 325 случаев инфицирования Covid-19

В Украине за сутки зафиксировали 8 325 случаев инфицирования Covid-19

07:49 20.12.2020
Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

06:36 20.12.2020
На Харьковщине полиция устанавливает обстоятельства гибели ребенка, катавшегося на санках

На Харьковщине полиция устанавливает обстоятельства гибели ребенка, катавшегося на санках

05:20 20.12.2020
В Киеве 20 декабря ожидается туман

В Киеве 20 декабря ожидается туман

05:19 20.12.2020
Во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и микроавтобуса

Во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и микроавтобуса

03:31 20.12.2020
За последние 10 лет число верующих среди украинской молодежи снизилось на 15%

За последние 10 лет число верующих среди украинской молодежи снизилось на 15%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой

Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине сокращается третью неделю кряду – Степанов

"Британская" версия COVID-19 обнаружена в Нидерландах, Дании, Италии, Австралии и ЮАР

В Украине за сутки зафиксировали 6 545 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 5 106 человек

Российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям и мирному населению

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕС пока не обсуждают ослабления запрета на въезд граждан третьих стран - посол Украины

Президент ЕКУ Борис Ложкин подвел итоги 2020 года

В ВСУ за сутки выявлен 21 случай COVID-19 – командование Медсил

Украине приоритетно выделят вакцины от Covid-19 для врачей и людей преклонного возраста - Точицкий

Кабмин в понедельник намерен временно ограничить авиасообщение с Великобританией в связи с новым штаммом коронавируса – источник

Украинские министры в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща

Более 12 тыс новых мест в детсадах создано в Украине в 2020 году

Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой

Чехия предоставила гумпомощь украинским медучреждениям

Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине сокращается третью неделю кряду – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА