События

10:32 21.12.2020

Чехия предоставила гумпомощь украинским медучреждениям

1 мин читать
Чехия предоставила гумпомощь украинским медучреждениям

Украина получила гуманитарную помощь со средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от Чехии, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"На предыдущей неделе Украина получила гуманитарную помощь от Чешской республики. Украина получила около 100 тыс. хирургических масок, 5 тыс. защитных костюмов, 10 тыс. бахил, 10 тыс. респираторов и 1 тыс. защитных очков. СИЗ уже распределены между регионами и в ближайшем времени будут поставлены областным департаментам",- сказал он.

Теги: #чехия #сиз #гумпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:55 17.12.2020
Германия выделит EUR2 млн на роботу МККК на Донбассе – посольство

Германия выделит EUR2 млн на роботу МККК на Донбассе – посольство

17:42 05.12.2020
Гражданина Чехии приговорили к 3 годам тюрьмы за участие в боях на Донбассе на стороне т.н. "ДНР"

Гражданина Чехии приговорили к 3 годам тюрьмы за участие в боях на Донбассе на стороне т.н. "ДНР"

18:20 03.12.2020
В Чехии смягчили ограничительные меры в преддверии рождественских праздников

В Чехии смягчили ограничительные меры в преддверии рождественских праздников

09:24 01.12.2020
Рекордные $35 млрд потребуются в 2021г на гуманитарную помощь в мире - ООН

Рекордные $35 млрд потребуются в 2021г на гуманитарную помощь в мире - ООН

12:07 06.11.2020
МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированные территории Украины 105 тонн гумпомощи – Госпогранслужба

МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированные территории Украины 105 тонн гумпомощи – Госпогранслужба

13:35 27.10.2020
В Чехии вводят комендантский час в целях борьбы с распространением COVID-19

В Чехии вводят комендантский час в целях борьбы с распространением COVID-19

13:27 20.10.2020
Автобусный перевозчик FlixBus открывает три новые линии из Украины в Польшу и Чехию

Автобусный перевозчик FlixBus открывает три новые линии из Украины в Польшу и Чехию

14:34 16.10.2020
Шмыгаль поручил местным властям до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

Шмыгаль поручил местным властям до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

07:53 12.10.2020
Власти Чехии рассматривают возможность возвращения к режиму изоляции из-за COVID-19

Власти Чехии рассматривают возможность возвращения к режиму изоляции из-за COVID-19

18:04 09.10.2020
Япония передаст Украине препарат для лечения пациентов с COVID-19

Япония передаст Украине препарат для лечения пациентов с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой

В новогодне-рождественский период у украинцев будет три длинных уикенда

Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине сокращается третью неделю кряду – Степанов

"Британская" версия COVID-19 обнаружена в Нидерландах, Дании, Италии, Австралии и ЮАР

В Украине за сутки зафиксировали 6 545 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 5 106 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕС пока не обсуждают ослабления запрета на въезд граждан третьих стран - посол Украины

Президент ЕКУ Борис Ложкин подвел итоги 2020 года

В ВСУ за сутки выявлен 21 случай COVID-19 – командование Медсил

Украине приоритетно выделят вакцины от Covid-19 для врачей и людей преклонного возраста - Точицкий

Кабмин в понедельник намерен временно ограничить авиасообщение с Великобританией в связи с новым штаммом коронавируса – источник

Украинские министры в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща

Более 12 тыс новых мест в детсадах создано в Украине в 2020 году

Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой

В новогодне-рождественский период у украинцев будет три длинных уикенда

Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине сокращается третью неделю кряду – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА