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10:03 21.12.2020

Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине сокращается третью неделю кряду – Степанов

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Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине сокращается третью неделю кряду – Степанов

Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине сокращается третью неделю подряд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"За минувшую неделю вывили 70,327 тыс. случаев заболеваемости, за предыдущую - 78,712 тыс. Третью неделю подряд мы наблюдаем сокращение количества выявленных случаев",- сказал он.

По словам министра, также сократилось количество активных больных.

"В настоящее время в Украине 367,637 тыс. больных COVID-19 граждан, что на 11 тыс. меньше чем на предыдущей недели",- сказал он.

Степанов отметил, что за неделю провели 250,417 тыс. тестирований методом ПЦР. Помимо этого уже более 10 дней проводятся исследования экспресс-тестами на антиген - за предыдущую неделю провели 6,355 тыс. тестов, из которых положительными оказалось 1,063 тыс.

Министр добавил, что ГП "Медицинские закупки Украины" 23 декабря ожидает поставку 1,5 млн экспресс-тестов на антиген.

При этом, по словам Степанова, по состоянию на утро понедельника в лабораториях Минздрава находится 391 образец остатков по тестированию людей с признаками болезни.

Помимо этого министр сообщил, что загруженность медучреждений в целом по стране составляет 41%. Мобильные бригады осуществили 1,3 тыс. выездов к пациентам через запрос в контакт-центр, а врачи предоставили 350 разных консультаций.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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