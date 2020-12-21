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09:59 21.12.2020

Вакцины эффективны также против новой разновидности COVID-19 - команда Байдена

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Вакцины эффективны также против новой разновидности COVID-19 - команда Байдена

Вакцины, разработанные против коронавируса COVID-19, также должны действовать против его новой разновидности, причин сомневаться в этом нет, заявил бывший главный санитарный врач США Вивек Мерфи, вновь выдвинутый на этот пост победившим на выборах Джо Байденом.

"Нет никаких причин полагать, что разработанные вакцины не будут эффективны и против этого вируса", - сказал он телеканалу ABC.

Он напомнил, что у специалистов нет доказательств, свидетельствующих о более высокой смертоносности нового штамма вируса.

Мерфи также повторил, что основные средства борьбы с передачей вируса остаются прежними - носить маски, соблюдать дистанцию и мыть руки.

Ранее специалист службы общественного здравоохранения Англии доктор Сьюзан Хопкинс рассказала телеканалу Sky News, что новая разновидность коронавируса COVID-19 была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре. Однако правительство было проинформировано об изменении эпидемиологической ситуации лишь 11 декабря, когда новый штамм начал распространяться активнее по стране.

"Аналогичные штаммы нашли в Дании и Австралии, а также очень похожие варианты зафиксировали в ЮАР, Нидерландах и других странах", - добавила она.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии.

Теги: #сша #вакцины #коронавирус
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