Правоохранители завершили следствие по делу подозреваемого в убийстве священника в Киеве в 2015 году – прокуратура

В Киеве правоохранители завершили расследование в отношении одного из подозреваемых в убийстве священнослужителя одной из православных церквей столицы, совершенного в июле 2015 года, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Убийство было совершено вечером 25 июля 2015 года в подъезде многоэтажки на проспекте Героев Сталинграда. В ходе досудебного расследования установлено, что два человека дважды выстрелили в священнослужителя, попав ему в голову. После совершенного злоумышленники покинули место преступления, завладев личными вещами потерпевшего", - указывается в сообщении.

В результате проведенных следственных действий правоохранители установили одного из напавших. Им оказался 46-летний киевлянин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления, после чего обвинительный акт будет передан в суд.

На данный момент подозреваемый находится под стражей.

Материалы в отношении его сообщника выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.