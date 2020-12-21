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09:54 21.12.2020

Глава Минздрава посоветовал британцам вести себя так, как будто они уже заражены COVID-19

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Глава Минздрава посоветовал британцам вести себя так, как будто они уже заражены COVID-19

Населению Великобритании на фоне ситуации с COVID-19 следует действовать так, как если бы каждый был заражен коронавирусом, заявил в воскресенье телеканалу Sky News глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.

"Всем, особенно людям в районах 4-го уровня (введенных ограничений - ИФ), нужно вести себя так, как если бы у них был вирус: это единственный путь, как мы возьмем его под контроль", - приводит телеканал слова министра.

Sky News при этом напоминает, что ранее пятидневный период, в который на Рождество предусматривалось смягчение ограничений, власти сократили до одного дня в Англии, Уэльсе и Шотландии. Однако новые ограничения 4-го уровня, объявленные с воскресенья премьером Борисом Джонсоном, полностью отменили этот период на части территории Англии.

Хэнкок также заявил, что недавно выявленная новая разновидность коронавируса не поддается контролю, а обуздать ее можно "при помощи сокращения социальных контактов". Он подчеркнул, что сейчас "более необходимо, чем когда-либо" для жителей страны соблюдать правила и ограничивать контакты.

Министр выступил с осуждением людей, которые в массовом порядке попытались выбраться из Лондона до введения в действие новых ограничений, и охарактеризовал сцены толп на железнодорожных станциях как "абсолютно безответственное поведение".

Тем временем, министр транспорта Великобритании Грант Шэппс призвал людей, попавших в зону 4-го уровня ограничений, не путешествовать и оставаться дома. По данным Sky News, британская транспортная полиция намерена привлечь дополнительные силы для контроля соблюдения ограничений, введенных в Лондоне и на юго-востоке Англии.

Ранее также стало известно, что первый министр Шотландии Никола Стерджен на несколько недель ввела запрет на путешествия между Шотландией и остальной частью Соединенного Королевства. В то же время при исключительных обстоятельствах проезд будет разрешен. В Уэльсе локдаун ввели в ночь на воскресенье.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Между тем, напоминают местные СМИ, ранее в Англии планировалась смягчить ограничения на Рождество.

Теги: #великобритания #коронавирус
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