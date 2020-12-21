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09:48 21.12.2020

В Брюсселе пройдет антикризисное совещание постпредов стран ЕС по новой мутации COVID-19

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В Брюсселе пройдет антикризисное совещание постпредов стран ЕС по новой мутации COVID-19

Председательство Германии в Совете ЕС проведет в понедельник в Брюсселе совещание антикризисного механизма в связи с ситуацией с новой разновидностью коронавируса COVID-19, сообщил официальный представитель Комитета постпредов (Coreper) стран Евросоюза Себастьян Фишер.

"Председательство Германии в Совете ЕС пригласило государства-члены ЕС на срочное заседание кризисного механизма IPCR (The integrated political crisis response) утром в 11:00 (12:00 кск)", - написал Фишер в "Твиттере" в воскресенье.

"В повестке дня: координация ЕС по реагированию на недавно выявленный в Соединенном Королевстве вариант COVID-19", - отметил пресс-секретарь Coreper.

Ранее сообщалось, что кабинет главы Евросовета Шарля Мишеля инициировал в воскресенье совещание представителей стран ЕС по новой разновидности коронавируса COVID-19 и мерам реагирования на нее.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем "первоначальный" COVID-19, однако распространяется быстрее.

Теги: #коронавирус #европа
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