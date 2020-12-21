За неделю на пожарах в Украине погибло 58 человек, 7 утонули – ГСЧС

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли в течение минувшей недели 62 человека и ликвидировали 903 пожара, сообщается на сайте ведомства в понедельник утром.

В общей сложности не допущено уничтожение огнем 448 зданий и 48 единиц техники.

В то же время огонь унес 58 жизней. "На пожарах погибло 58 человек… В течение недели на водных объектах погибли 7 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение недели пиротехнические подразделения ГСЧС обнаружили, изъяли и уничтожили 731 взрывоопасный предмет.