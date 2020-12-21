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08:37 21.12.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 76,8 млн, жертв вируса - 1,69 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 76,8 млн, жертв вируса - 1,69 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на утро понедельника 76 млн 823 тыс. 486 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 693 тыс. 205, выздоровели более 53 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 17 млн 844 тыс. 690 инфицированных COVID-19, зафиксировано 317 тыс. 668 летальных исходов, излечились более 10 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 55 тыс. 560, число скончавшихся - до 145 тыс. 810, поправились более 9,6 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 238 тыс. 600 заболевших, из них умерли 186 тыс. 764, вылечились более 6,4 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 218. В США на 1 млн жителей скончались 979 человек, Индии - 105, Бразилии - 876.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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