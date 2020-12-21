События

08:13 21.12.2020

В Украине за сутки зафиксировали 6 545 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 5 106 человек

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В Украине за сутки зафиксировали 6 545 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 5 106 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 6 545 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 5 106 человек, умерли 80 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"6 545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 декабря 2020 года. В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 766 человек; летальных случаев - 80; выздоровело – 5 106 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 20 декабря сообщалось о 8 325 новых случаев, 19 декабря медики сообщили про 11 742 новых случая, 18 декабря сообщалось о 12 630 новых случаях инфицирования, 17 декабря было зафиксировано 12 047 новых заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 970 993 человека, 16 665 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 586 268 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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