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07:56 21.12.2020

Канада приостанавливает авиарейсы из Великобритании на 72 часа из-за новой мутации COVID-19

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Канада приостанавливает авиарейсы из Великобритании на 72 часа из-за новой мутации COVID-19

Власти Канады объявили, что вводят запрет на трое суток на все авиарейсы из Великобритании начиная с понедельника.

"Сегодня днем я провел встречу с группой реагирования на инциденты. Мы сосредоточились на новом варианте COVID-19, выявленном в Великобритании, и решили ввести новые пограничные ограничения, чтобы вы - и люди по всей стране - были в безопасности", - написал в твиттере премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Сегодня в полночь и в течение следующих 72 часов всем рейсам из Великобритании будет запрещен въезд в Канаду. Прибывшие пассажиры подвергнутся повторному досмотру и усиленным мерам", - добавил он.

В воскресенье ряд европейских стран начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии.

Так, Франция объявила о временной приостановке транспортного движения из Великобритании ввиду ситуации с новой мутацией вируса COVID-19.

О приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы объявили власти Бельгии и Нидерландов. Ирландия запретила полеты и паромы из Великобритании на 48 часов.

Италия запретила авиапассажирам въезжать в Великобританию до 6 января. Жители Италии по-прежнему смогут покинуть Британию, чтобы вернуться домой. Полеты из Великобритании запретили Австрия и Германия.

Испания сократит полеты, если не будет совместного ответа ЕС на угрозу, исходящую от нового штамма вируса.

Власти Португалии заявили, что только португальцы и жители страны могут приехать из Великобритании. Каждый должен предъявить доказательства отрицательного теста на COVID-19, который можно сделать в аэропортах.

Чешская Республика ввела обязательный 10-дневный карантин для всех, кто прибывает из Великобритании, начиная с воскресенья. Финляндия, Дания и Аргентина также запретили въезд в Великобританию путешественникам.

Среди прочих приостанавливает полеты из Великобритании Болгария до 31 января. Латвия и Эстония также объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией до конца года.

Также готовится запретить въезд из Великобритании Швеция. Турция приостанавливает полеты из Великобритании, Дании и Нидерландов, а Саудовская Аравия приостановила все международные рейсы для путешественников на неделю, а также въезд через сухопутные и морские порты.

Израиль запретил въезд всем неизраильтянам, летящим из Великобритании, Дании и Южной Африки. Израильтяне, прибывающие из Великобритании, должны будут изолироваться в специально отведенном отеле в течение двух недель.

Колумбия, Марокко, Чили, Аргентина приостановили прямые рейсы в Великобританию и из нее. Эквадор также рассматривает вопрос об усилении мер по борьбе с распространением вируса.

Согласно совместному заявлению, опубликованному в воскресенье министерствами здравоохранения и внутренних дел Аргентины, еще один рейс из Великобритании сможет приземлиться в международном аэропорту Буэнос-Айреса в понедельник утром. Более поздние рейсы были отменены.

Чилийское правительство объявило в твиттере, что все рейсы в Великобританию и из нее будут приостановлены, начиная со вторника, и что путешественники, которые были в Великобритании в течение последних 14 дней, должны будут пройти самокарантин.

Президент Колумбии Иван Дуке также объявил, что все полеты между Колумбией и Великобританией будут приостановлены, начиная с понедельника. Путешественники, которые были в Великобритании в течение последних 14 дней, также должны будут пройти самокарантин при въезде в страну.

 

Теги: #великобритания #авиарейсы #канада #приостановка
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