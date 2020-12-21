Российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям и мирному населению

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, а также по мирному населению, ранение получил тракторист, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 20 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня… На многочисленные и прицельные обстрелы противника наши защитники открыли огонь и вынудили врага отказаться от дальнейших действий. Среди наших военных боевых потерь и ранений нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного на Приазовье противник применил ручной противотанковый гранатомет, а вблизи Павлополя - совершил несколько очередей из стрелкового оружия. Оба вида оружия противник применил и у населенного пункта Пески. Четыре обстрела зафиксировано в пригороде Авдеевки, где применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также, российские наемники обстреляли мирное население вблизи Каменки. Совершив несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета был уничтожен трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ. В штабе отметили, что гражданскую технику противник уничтожил за пределами украинских позиций.

"В результате обстрела один из трактористов получил ранения. Наши военные сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение", – сказано в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксирован один обстрел вблизи населенного пункта Южное. Здесь противник применил противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"С начала текущих суток, 21 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – констатировали в штабе.