Во Львове от коронавируса умер проректор УКУ Скочиляс

От осложнения течения коронавирусной болезни скончался 53-летний профессор, проректор Украинского католического университета (УКУ) по научной работе, историк Игорь Скочиляс.

"Из-за осложнений течения коронавирусного заболевания преждевременно скончался профессор Игорь Скочиляс, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Гуманитарного факультета Украинского католического университета, руководитель Центра религиозной культуры, инициатор и вдохновитель исследовательской программы "Киевское христианство", проректор УКУ с научной работы (2016-2020)", – говорится в сообщении на сайте университета в воскресенье.