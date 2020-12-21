В США началась доставка вакцины Moderna потребителя

Компании United Parcel Service Inc. и FedEx Corp. притупили к доставке вакцины от коронавируса потребителям, разработанной Moderna In, сообщают СМИ.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило применение вакцины от Modernа, которая стала второй, получившей разрешение на чрезвычайное использование. Регулятор разрешил применять вакцину от Pfizer Inc и немецкого партнера BioNTech SE.

Вакцинация с использованием препарата от Moderna Inc. должна начаться в понедельник. Это ускорит процесс массовой кампании прививок, которая была начата на прошлой неделе вакциной от Pfizer.

Федеральное правительство планирует распределить в течение ближайшей недели в общей сложности 7,9 миллиона доз вакцин от Moderna и Pfizer, отмечается в сообщениях СМИ.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 02:30 по Киеву понедельника в США с начала пандемии коронавируса COVID-19 выявлено 17 млн 820 тыс. 477 случаев заражения и 317 тыс. 597 случаев смертей от связанных с коронавирусом заболеваний.