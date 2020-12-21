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02:14 21.12.2020

В Молдове выявлено более 600 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

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В Молдове выявлено более 600 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В Молдове зарегистрировано 629 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила в воскресенье вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В воскресенье было обработано 1768 тестов, (...) 629 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 135 тыс. 207", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки скончалось 25 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Число жертв пандемии в Молдове возросло до 2 тыс. 752 человека.

Зарегистрированные в воскресенье 629 случаев - меньше, чем в предыдущие дни на этой неделе, когда выявлялось по 1500 - 1700 новых случаев в день. Это связано с тем, что в выходные не работают частные лаборатории, в результате чего проводится почти в два разе меньше тестов, чем в обычные дни. Антирекорд по количеству случаев заражения был зарегистрирован в среду, 9 декабря - 1766 случаев.

С 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Молдове объявлен "красный код" в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке и подобных мероприятий. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать только с 07:00 до 22:00, в ночное время разрешена только доставка блюд на вынос. Также запрещена работа театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, митинги и другие собрания с участием более 50 человек.

В Кишиневе сотрудники госучреждений и других предприятий выходят на работу по скользящему графику, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте. Транспорт работает по особому графику, водители такси, автобусов и троллейбусов обязаны носить защитные маски во время работы. Ношение маски является обязательным как в помещениях, так и на улице.

Теги: #данные #молдова #коронавирус
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