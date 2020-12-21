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01:09 21.12.2020

Российские наемники у Авдеевки из противотанкового гранатомета уничтожили трактор, тракторист госпитализирован

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Российские наемники у Авдеевки из противотанкового гранатомета уничтожили трактор, тракторист госпитализирован

Вечером в воскресенье, 20 декабря, российские наемники на Донбассе в районе Авдеевки тремя выстрелами уничтожили трактор, раненный тракторист госпитализирован, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"20 декабря, около 19.30 в районе населенного пункта Каменка (около Авдеевки), по направлению населенного пункта Васильевка вооруженными формированиями Российской Федерации тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета был уничтожен трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ… В результате обстрела один из трактористов получил ранения", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в ночь на понедельник.

Военные отметили, что гражданская техника уничтожена за пределами украинских позиций.

"Украинские военные сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение", – отметили в штабе.

Теги: #обстрел #авдеевка #донбасс
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