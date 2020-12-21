События

00:30 21.12.2020

Разумков: Для борьбы с неперсональным голосованием в парламенте планируем усилить ответственность и установить больше видеокамер в зале

2 мин читать
Разумков: Для борьбы с неперсональным голосованием в парламенте планируем усилить ответственность и установить больше видеокамер в зале

Для борьбы с неперсональным голосованием в зале пленарных заседаний парламента появится больше камер видеонаблюдения, а также будет разработан законопроект по усилению ответственности за "кнопкодавство", заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Как сообщил Разумков в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24", по инициативе депутатских фракций и групп он собирал совещание относительно возможного факта неперсонального голосования на пленарном заседании Верховной Рады 17 декабря.

"Мы вышли с общей позицией, которая заключается в следующем: поставим дополнительные камеры в зале; уменьшим возможность, откуда можно будет голосовать, - с очень удобных для таких явлений мест", - сообщил председатель Рады.

Кроме того, Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады совместно с Аппаратом должны разработать законопроект, предусматривающий усиление ответственности за неперсональные голосования.

"С одной стороны - уголовная ответственность, с другой - финансовая. Как показывает практика, депутаты также переживают за свои заработные платы", - добавил Разумков.

По его словам, ранее неперсональное голосование было в парламенте постоянной практикой, в Верховной Раде IX созыва - это исключение.

"Но если исключение появляется, с ним надо бороться, чтобы оно не стало практикой", - отметил Разумков.

Он также отметил, что есть "простой способ" окончательно побороть "кнопкодавство" - установить систему для голосования, которая будет работать на основе биометрических данных народных депутатов, в качестве примера, по отпечатку пальца или ладони. При этом Разумков подчеркнул, что такая система достаточно дорогая, и в условиях COVID-19 закладывать на нее средства неуместно.

Теги: #рада #борьба #кнопкодавство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:39 18.12.2020
Рада не поддержала кандидатуру Витренко из-за информации о многомиллионных бонусах от "Нафтогаза", считает Разумков

Рада не поддержала кандидатуру Витренко из-за информации о многомиллионных бонусах от "Нафтогаза", считает Разумков

12:08 18.12.2020
Депутаты собрали около ста голосов за проведение внеочередного заседания Рады

Депутаты собрали около ста голосов за проведение внеочередного заседания Рады

12:05 18.12.2020
Рада назначила министром по делам ветеранов Лапутину

Рада назначила министром по делам ветеранов Лапутину

11:38 18.12.2020
Разумков поручил Регламентному комитету изучить ситуацию с возможным "кнопкодавством" при назначении Шкарлета

Разумков поручил Регламентному комитету изучить ситуацию с возможным "кнопкодавством" при назначении Шкарлета

10:38 18.12.2020
В заседании Рады перерыв: Разумков проводит совещание из-за подозрений в "кнопкодавстве"

В заседании Рады перерыв: Разумков проводит совещание из-за подозрений в "кнопкодавстве"

16:02 17.12.2020
Рада может в январе рассмотреть назначение Витренко первым вице-премьером - министром энергетики - Арахамия

Рада может в январе рассмотреть назначение Витренко первым вице-премьером - министром энергетики - Арахамия

15:19 17.12.2020
Делегация Рады примет участие в январской сессии ПАСЕ - Ясько

Делегация Рады примет участие в январской сессии ПАСЕ - Ясько

14:45 17.12.2020
Рада назначила Шкарлета министром образования и науки

Рада назначила Шкарлета министром образования и науки

14:21 17.12.2020
Кравчук просит разъяснить, на каких правовых основаниях его вызывают в комитет Рады

Кравчук просит разъяснить, на каких правовых основаниях его вызывают в комитет Рады

14:14 17.12.2020
Раде не хватило голосов для назначения Витренко первым вице-премьером - министром энергетики

Раде не хватило голосов для назначения Витренко первым вице-премьером - министром энергетики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники у Авдеевки из противотанкового гранатомета уничтожили трактор, тракторист госпитализирован

"Британскую" разновидность коронавируса выявили в Италии

Российские наемники 5 раз нарушали режим тишины на Донбассе, потерь нет, ответный огонь не открывался

Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре, но вначале не придали этому значения - ТВ

Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники у Авдеевки из противотанкового гранатомета уничтожили трактор, тракторист госпитализирован

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Журналист Бутусов принял предложение министра обороны Тарана стать его внештатным советником

"Британскую" разновидность коронавируса выявили в Италии

Франция приостанавливает транспортное сообщение из Великобритании на двое суток

Германское председательство Совета ЕС созывает антикризисное совещание по новой мутации COVID-19

Марченко считает неприемлемым поведение Степанова в процессе подготовки проекта госбюджета-2021

Правозащитникам известно о 140 задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси

Российские наемники 5 раз нарушали режим тишины на Донбассе, потерь нет, ответный огонь не открывался

США пока не определили, кто стоял за кибератаками против федеральных ведомств - команда Байдена

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА