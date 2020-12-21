Разумков: Для борьбы с неперсональным голосованием в парламенте планируем усилить ответственность и установить больше видеокамер в зале

Для борьбы с неперсональным голосованием в зале пленарных заседаний парламента появится больше камер видеонаблюдения, а также будет разработан законопроект по усилению ответственности за "кнопкодавство", заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Как сообщил Разумков в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24", по инициативе депутатских фракций и групп он собирал совещание относительно возможного факта неперсонального голосования на пленарном заседании Верховной Рады 17 декабря.

"Мы вышли с общей позицией, которая заключается в следующем: поставим дополнительные камеры в зале; уменьшим возможность, откуда можно будет голосовать, - с очень удобных для таких явлений мест", - сообщил председатель Рады.

Кроме того, Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады совместно с Аппаратом должны разработать законопроект, предусматривающий усиление ответственности за неперсональные голосования.

"С одной стороны - уголовная ответственность, с другой - финансовая. Как показывает практика, депутаты также переживают за свои заработные платы", - добавил Разумков.

По его словам, ранее неперсональное голосование было в парламенте постоянной практикой, в Верховной Раде IX созыва - это исключение.

"Но если исключение появляется, с ним надо бороться, чтобы оно не стало практикой", - отметил Разумков.

Он также отметил, что есть "простой способ" окончательно побороть "кнопкодавство" - установить систему для голосования, которая будет работать на основе биометрических данных народных депутатов, в качестве примера, по отпечатку пальца или ладони. При этом Разумков подчеркнул, что такая система достаточно дорогая, и в условиях COVID-19 закладывать на нее средства неуместно.