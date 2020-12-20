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23:51 20.12.2020

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

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Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

По посольству США в Багдаде в воскресенье вечером были выпущены не менее трех ракет из установок залпового огня типа "Катюша" и снаряды, сообщают местные СМИ.

На видеозаписях с места событий можно увидеть, как установки тактической ПВО, развернутой для охраны посольства, пытаются перехватить запущенные ракеты.

Информация о пострадавших не поступала.

СМИ напоминают, что американское посольство расположено в "зеленой зоне" Багдада, где размещены дипмиссии и правительственные учреждения Ирака.

В свою очередь телеканал "Аль-Арабийя" сообщил, что системам ПВО удалось сбить ракеты, которые упали в пределах "зеленой зоны". По данным телеканала, иракские службы безопасности ведут поиски установок, с которых был осуществлен пуск ракет.

Кроме этого, в окрестностях посольства в целях безопасности были выставлены кордоны.

Теги: #ирак #сша #обстрел #посольство
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