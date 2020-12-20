События

22:05 20.12.2020

"Британскую" разновидность коронавируса выявили в Италии

1 мин читать
"Британскую" разновидность коронавируса выявили в Италии

Минздрав Италии сообщил в воскресенье о выявлении в стране пациента, заражённого появившейся в Великобритании разновидностью коронавируса COVID-19.

Итальянские СМИ поясняют, что врачи военной поликлиники Челио в Риме обнаружили это штамм вируса у человека, недавно приехавшего из Великобритании. В настоящее время пациент, равно как и проживающий с ним человек, изолированы.

Власти Италии объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией. Кроме того, запрещён въезд в Италию людям, которые в течение последних двух недель побывали на британской территории.

В итальянском Минздраве пояснили, что новый штамм, судя по всему, не более летальный, чем "классический" COVID-19, однако значительно легче передаётся от человека к человеку. Разработанные вакцины против коронавируса, по данным итальянских специалистов, работают и против "британского"

Теги: #италия #выявление #штамм #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:10 20.12.2020
Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре, но вначале не придали этому значения - ТВ

Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре, но вначале не придали этому значения - ТВ

16:07 20.12.2020
Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19

Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19

15:57 20.12.2020
В Таиланде протестируют более 10 тыс. человек, чтобы сдержать вспышку Covid вблизи столицы

В Таиланде протестируют более 10 тыс. человек, чтобы сдержать вспышку Covid вблизи столицы

15:06 20.12.2020
Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 202 тыс. человек, суточный прирост заражений снижается

Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 202 тыс. человек, суточный прирост заражений снижается

14:26 20.12.2020
В Казахстане усилили ограничения по Covid

В Казахстане усилили ограничения по Covid

14:21 20.12.2020
Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

14:20 20.12.2020
В ВСУ от Covid-19 умер сотрудник, за сутки заболели 66 человек, выздоровели 158 – Командование Медсил

В ВСУ от Covid-19 умер сотрудник, за сутки заболели 66 человек, выздоровели 158 – Командование Медсил

11:53 20.12.2020
В Киеве за сутки заболело COVID-19 756 человек, выздоровели 226, умерли 14 – мэр

В Киеве за сутки заболело COVID-19 756 человек, выздоровели 226, умерли 14 – мэр

09:18 20.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 76 млн, жертв вируса - 1,68 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 76 млн, жертв вируса - 1,68 млн

08:17 20.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 8 325 случаев инфицирования Covid-19

В Украине за сутки зафиксировали 8 325 случаев инфицирования Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 5 раз нарушали режим тишины на Донбассе, потерь нет, ответный огонь не открывался

Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре, но вначале не придали этому значения - ТВ

Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19

Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

В Киеве за сутки заболело COVID-19 756 человек, выздоровели 226, умерли 14 – мэр

ПОСЛЕДНЕЕ

Франция приостанавливает транспортное сообщение из Великобритании на двое суток

Германское председательство Совета ЕС созывает антикризисное совещание по новой мутации COVID-19

Марченко считает неприемлемым поведение Степанова в процессе подготовки проекта госбюджета-2021

Правозащитникам известно о 140 задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси

Российские наемники 5 раз нарушали режим тишины на Донбассе, потерь нет, ответный огонь не открывался

США пока не определили, кто стоял за кибератаками против федеральных ведомств - команда Байдена

Около 100 человек задержаны на акциях протеста в воскресенье в Минске – ГУВД

Около 20 человек задержали в воскресенье на акциях протеста в Беларуси - правозащитники

В Беларуси задержали 18-летнего администратора телеграм-канала, распространявшего данные силовиков

Несколько человек задержаны в столице Беларуси за участие в несанкционированных акциях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА