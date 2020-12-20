"Британскую" разновидность коронавируса выявили в Италии

Минздрав Италии сообщил в воскресенье о выявлении в стране пациента, заражённого появившейся в Великобритании разновидностью коронавируса COVID-19.

Итальянские СМИ поясняют, что врачи военной поликлиники Челио в Риме обнаружили это штамм вируса у человека, недавно приехавшего из Великобритании. В настоящее время пациент, равно как и проживающий с ним человек, изолированы.

Власти Италии объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией. Кроме того, запрещён въезд в Италию людям, которые в течение последних двух недель побывали на британской территории.

В итальянском Минздраве пояснили, что новый штамм, судя по всему, не более летальный, чем "классический" COVID-19, однако значительно легче передаётся от человека к человеку. Разработанные вакцины против коронавируса, по данным итальянских специалистов, работают и против "британского"