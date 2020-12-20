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21:44 20.12.2020

Франция приостанавливает транспортное сообщение из Великобритании на двое суток

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Франция приостанавливает транспортное сообщение из Великобритании на двое суток

Франция временно приостановит транспортное движение из Великобритании ввиду ситуации с новой мутацией COVID-19, сообщают французские СМИ со ссылкой на заявление министра-делегата транспорта при министре комплексных экологических преобразований Жан-Батиста Джеббари.

Совет по санитарной защите решил, что французские власти приостановят транспортное сообщение из Великобритании во Францию, начиная с полуночи воскресенья, объявил министр-делегат.

"Это касается пассажирского и товарного транспорта", - уточнил Джеббари. Он также пояснил, что это ограничение будет действовать в течение 48 часов в ожидании согласованного решения на уровне Евросоюза.

Как объявил накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии.

"Мы не можем встретить Рождество таким образом, каким планировали", - сказал он на пресс-конференции.

Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем "первоначальный" COVID-19, однако распространяется быстрее.

Премьер отметил, что это решение, принятое перед праздниками, далось ему нелегко. "Однако, когда вирус меняет тактику нападения, нам следует менять тактику обороны", - сказал он.

Власти Шотландии и Уэльса, со своей стороны, также сообщили о планах ужесточения ограничительных мер.

В воскресенье власти Бельгии и Нидерландов объявили о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы. Аналогичные решения рассматриваются в еще ряде стран Европейского союза.

Теги: #великобритания #франция #движение #приостановка
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