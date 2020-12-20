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19:46 20.12.2020

Марченко считает неприемлемым поведение Степанова в процессе подготовки проекта госбюджета-2021

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Марченко считает неприемлемым поведение Степанова в процессе подготовки проекта госбюджета-2021

Министр финансов Сергей Марченко считает неприемлемым поведение министра здравоохранения Максима Степанова в процессе подготовки проекта государственного бюджета на 2021 год.

"Для меня является неприемлемым поведение, в том числе Степанова, который используя пандемию пытается этими вещами манипулировать. Если бы мы забрали увеличение финансирования на условных силовиков, этого бы не хватило, чтобы покрыть потребности медиков", - сказал Марченко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

Что касается увеличения финансирования на Офис Генерального прокурора, то Марченко констатирует, что принятые Верховной Радой законы обязывают правительство обеспечить заработные платы прокуроров.

Как сообщалось, до принятия госбюджета Степанов настаивал на пересмотре проекта государственного бюджета на 2021 год с целью увеличении финансирования медицинской системы.

 

Теги: #госбюджет #минздрав
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