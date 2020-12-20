События

18:11 20.12.2020

Российские наемники 5 раз нарушали режим тишины на Донбассе, потерь нет, ответный огонь не открывался

1 мин читать
Российские наемники 5 раз нарушали режим тишины на Донбассе, потерь нет, ответный огонь не открывался

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе по состоянию на 17.30 20 декабря.

"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в воскресенье.

Российские наемники вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

В то же время саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали более 3 гектаров территории в районе проведения Операции Объединенных сил и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов, сообщается в сводке.

Теги: #всу #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:20 20.12.2020
В ВСУ от Covid-19 умер сотрудник, за сутки заболели 66 человек, выздоровели 158 – Командование Медсил

В ВСУ от Covid-19 умер сотрудник, за сутки заболели 66 человек, выздоровели 158 – Командование Медсил

07:49 20.12.2020
Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

18:35 19.12.2020
Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

07:35 19.12.2020
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

17:59 18.12.2020
Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

07:34 18.12.2020
Российские наемники 8 раз открывали огонь на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Российские наемники 8 раз открывали огонь на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

20:29 17.12.2020
В районе Авдеевки снайпер ранил бойца ВСУ – украинская делегация в ТКГ

В районе Авдеевки снайпер ранил бойца ВСУ – украинская делегация в ТКГ

18:17 17.12.2020
Российские наемники с начала суток трижды нарушили режим тишины вблизи Водяного – штаб ООС

Российские наемники с начала суток трижды нарушили режим тишины вблизи Водяного – штаб ООС

16:33 17.12.2020
В Украину вернули тело бойца ВСУ, скончавшегося на оккупированной территории в понедельник

В Украину вернули тело бойца ВСУ, скончавшегося на оккупированной территории в понедельник

11:40 17.12.2020
В ВСУ за сутки выявлены 199 новых случаев COVID-19, один человек скончался – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявлены 199 новых случаев COVID-19, один человек скончался – командование Медсил

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре, но вначале не придали этому значения - ТВ

Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19

Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

В Киеве за сутки заболело COVID-19 756 человек, выздоровели 226, умерли 14 – мэр

Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового типа коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Правозащитникам известно о 140 задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси

США пока не определили, кто стоял за кибератаками против федеральных ведомств - команда Байдена

Около 100 человек задержаны на акциях протеста в воскресенье в Минске – ГУВД

Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре, но вначале не придали этому значения - ТВ

Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19

В Таиланде протестируют более 10 тыс. человек, чтобы сдержать вспышку Covid вблизи столицы

Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 202 тыс. человек, суточный прирост заражений снижается

Около 20 человек задержали в воскресенье на акциях протеста в Беларуси - правозащитники

В Беларуси задержали 18-летнего администратора телеграм-канала, распространявшего данные силовиков

В Казахстане усилили ограничения по Covid

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА