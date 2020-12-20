Российские наемники 5 раз нарушали режим тишины на Донбассе, потерь нет, ответный огонь не открывался

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе по состоянию на 17.30 20 декабря.

"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в воскресенье.

Российские наемники вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

В то же время саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали более 3 гектаров территории в районе проведения Операции Объединенных сил и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов, сообщается в сводке.