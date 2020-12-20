События

16:07 20.12.2020

Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19

1 мин читать
Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19

Итальянские власти приняли решение запретить принимать авиарейсы из Великобритании в Италию после того, как на британской территории был выявлен новый тип коронавируса COVID-19, распространяющийся быстрее, сообщает в воскресенье издание The Independent.

Решение озвучил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, заявивший, что все поездки из Соединенного Королевства в Италию будут приостановлены.

Ранее Нидерланды объявили о запрете авиарейсов из Великобритании из-за опасения занести на континент новую разновидность коронавируса, считающуюся очень заразной. Позднее стало известно, что Бельгия запретит, начиная с полуночи воскресенья, авиарейсы из Великобритании, по меньшей мере, на 24 часа.

Временно приостановлены рейсы международных поездов Eurostar, связывающих континентальную Европу с Великобританией. Учитывая, что поезда Eurostar из Великобритании прибывают и во Францию, после чего их пассажиры могут направляться в Бельгию, на всех бельгийских автодорогах из Франции будет усилен превентивный контроль, отмечал бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Теги: #великобритания #италия #авиарейсы #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:10 20.12.2020
Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре, но вначале не придали этому значения - ТВ

Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре, но вначале не придали этому значения - ТВ

15:57 20.12.2020
В Таиланде протестируют более 10 тыс. человек, чтобы сдержать вспышку Covid вблизи столицы

В Таиланде протестируют более 10 тыс. человек, чтобы сдержать вспышку Covid вблизи столицы

15:06 20.12.2020
Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 202 тыс. человек, суточный прирост заражений снижается

Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 202 тыс. человек, суточный прирост заражений снижается

14:26 20.12.2020
В Казахстане усилили ограничения по Covid

В Казахстане усилили ограничения по Covid

14:21 20.12.2020
Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

14:20 20.12.2020
В ВСУ от Covid-19 умер сотрудник, за сутки заболели 66 человек, выздоровели 158 – Командование Медсил

В ВСУ от Covid-19 умер сотрудник, за сутки заболели 66 человек, выздоровели 158 – Командование Медсил

11:55 20.12.2020
Британские власти слишком поздно решились на локдаун в Лондоне - мэр города

Британские власти слишком поздно решились на локдаун в Лондоне - мэр города

11:53 20.12.2020
В Киеве за сутки заболело COVID-19 756 человек, выздоровели 226, умерли 14 – мэр

В Киеве за сутки заболело COVID-19 756 человек, выздоровели 226, умерли 14 – мэр

10:15 20.12.2020
Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового типа коронавируса

Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового типа коронавируса

09:18 20.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 76 млн, жертв вируса - 1,68 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 76 млн, жертв вируса - 1,68 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре, но вначале не придали этому значения - ТВ

Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

В Киеве за сутки заболело COVID-19 756 человек, выздоровели 226, умерли 14 – мэр

Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового типа коронавируса

В Украине объявили штормовое предупреждение

ПОСЛЕДНЕЕ

Около 100 человек задержаны на акциях протеста в воскресенье в Минске – ГУВД

Около 20 человек задержали в воскресенье на акциях протеста в Беларуси - правозащитники

В Беларуси задержали 18-летнего администратора телеграм-канала, распространявшего данные силовиков

Несколько человек задержаны в столице Беларуси за участие в несанкционированных акциях

В начале недели в Украине будет относительно тепло, местами небольшие осадки

В Киеве 20-21 декабря будет туман, видимость 200-500 м

Зеленский заявил, что симпатизирует Молдове с выбором такого лидера как Санду

В Николаеве полицейские ищут злоумышленника, совершившего нападение на сотрудницу кредитной организации

В Украине объявили штормовое предупреждение

Зеленский не готов сотрудничать с некоторыми представителями крупного бизнеса в ущерб интересам Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА