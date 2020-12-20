События

14:26 20.12.2020

В Казахстане усилили ограничения по Covid

1 мин читать

Межведомственная комиссия Казахстана по нераспространению коронавирусной инфекции приняла ряд решений по усилению ограничительных мер, сообщила в воскресенье пресс-служба премьер-министра.

"С 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года установить запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов", - говорится в сообщении по итогам заседания МВК под председательством премьер-министра Аскара Мамина.

В информации отмечается, что "в январе-феврале следующего года на фоне роста ОРВИ и гриппа есть риск увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией".

Кроме того, комиссия постановила "принять меры по снижению цен на антикоронавирусные лекарственные средства в розничной сети в среднем на 24%", отмечается в информации.

Глава правительства поручил акимам, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, принимать необходимые ограничительные меры в целях стабилизации обстановки.

Теги: #коронавирус #казахстан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:06 20.12.2020
Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 202 тыс. человек, суточный прирост заражений снижается

Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 202 тыс. человек, суточный прирост заражений снижается

14:21 20.12.2020
Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

14:20 20.12.2020
В ВСУ от Covid-19 умер сотрудник, за сутки заболели 66 человек, выздоровели 158 – Командование Медсил

В ВСУ от Covid-19 умер сотрудник, за сутки заболели 66 человек, выздоровели 158 – Командование Медсил

11:53 20.12.2020
В Киеве за сутки заболело COVID-19 756 человек, выздоровели 226, умерли 14 – мэр

В Киеве за сутки заболело COVID-19 756 человек, выздоровели 226, умерли 14 – мэр

09:18 20.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 76 млн, жертв вируса - 1,68 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 76 млн, жертв вируса - 1,68 млн

08:17 20.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 8 325 случаев инфицирования Covid-19

В Украине за сутки зафиксировали 8 325 случаев инфицирования Covid-19

01:05 20.12.2020
Италия вводит ограничения на передвижения внутри страны на время новогодних праздников

Италия вводит ограничения на передвижения внутри страны на время новогодних праздников

14:59 19.12.2020
Состояние болеющего коронавирусом Макрона не вызывает опасений - врач

Состояние болеющего коронавирусом Макрона не вызывает опасений - врач

11:34 19.12.2020
Казахстан начал вакцинацию 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом от COVID-19

Казахстан начал вакцинацию 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом от COVID-19

11:26 19.12.2020
В Киеве за сутки выявлены 1364 новых случаев COVID-19, в том числе у 52 медиков

В Киеве за сутки выявлены 1364 новых случаев COVID-19, в том числе у 52 медиков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

В Киеве за сутки заболело COVID-19 756 человек, выздоровели 226, умерли 14 – мэр

Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового типа коронавируса

В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине за сутки зафиксировали 8 325 случаев инфицирования Covid-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Около 20 человек задержали в воскресенье на акциях протеста в Беларуси - правозащитники

В Беларуси задержали 18-летнего администратора телеграм-канала, распространявшего данные силовиков

Несколько человек задержаны в столице Беларуси за участие в несанкционированных акциях

В начале недели в Украине будет относительно тепло, местами небольшие осадки

Британские власти слишком поздно решились на локдаун в Лондоне - мэр города

В Киеве 20-21 декабря будет туман, видимость 200-500 м

Зеленский заявил, что симпатизирует Молдове с выбором такого лидера как Санду

В Николаеве полицейские ищут злоумышленника, совершившего нападение на сотрудницу кредитной организации

Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового типа коронавируса

В Украине объявили штормовое предупреждение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА