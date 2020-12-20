В Казахстане усилили ограничения по Covid

Межведомственная комиссия Казахстана по нераспространению коронавирусной инфекции приняла ряд решений по усилению ограничительных мер, сообщила в воскресенье пресс-служба премьер-министра.

"С 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года установить запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов", - говорится в сообщении по итогам заседания МВК под председательством премьер-министра Аскара Мамина.

В информации отмечается, что "в январе-феврале следующего года на фоне роста ОРВИ и гриппа есть риск увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией".

Кроме того, комиссия постановила "принять меры по снижению цен на антикоронавирусные лекарственные средства в розничной сети в среднем на 24%", отмечается в информации.

Глава правительства поручил акимам, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, принимать необходимые ограничительные меры в целях стабилизации обстановки.