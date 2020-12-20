Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

Бельгия запретит, начиная с полуночи воскресенья, авиарейсы из Великобритании, по меньшей мере на 24 часа, из-за обнаружения в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19, сообщил бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо в эфире телеканала VRT.

"Мы пока не имеем окончательного мнения", - заявил глава федерального правительства Бельгии, объясняя, что это эта мера предварительно вводится на 24 часа в ожидании выводов ученых, которые в настоящее время заняты изучением этого вопроса.

Приезжающие из Великобритании, которая и без того относится к "красной зоне" пандемии, будут попадать под бдительное наблюдение, чтобы гарантировать выполнение ими карантинных мер.

"Мы предоставим очень ясную информацию всем прибывающим, относительно того, чего мы от них ожидаем", - сказал Де Кроо.

Временно приостановлены рейсы международных поездов Eurostar, связывающих континентальную Европу с Великобританией. Учитывая, что поезда Eurostar из Великобритании прибывают и во Францию, после чего их пассажиры могут направляться в Бельгию, на всех бельгийских автодорогах из Франции будет усилен превентивный контроль, добавил премьер-министр.

Ранее Нидерланды объявили о запрете авиарейсов из Великобритании из опасения занести на континент новую разновидность коронавируса, считающуюся очень заразной.

Как сообщил накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии.

"Мы не можем встретить Рождество таким образом, каким планировали", - сказал он на пресс-конференции.

Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем "первоначальный" COVID-19, однако распространяется быстрее.

Премьер отметил, что это решение, принятое перед праздниками, далось ему нелегко. "Однако, когда вирус меняет тактику нападения, нам следует менять тактику обороны", - сказал он.

Власти Шотландии и Уэльса, со своей стороны, также сообщили о планах ужесточения ограничительных мер.