В ВСУ от Covid-19 умер сотрудник, за сутки заболели 66 человек, выздоровели 158 – Командование Медсил

Сотрудник Вооруженных сил Украины, у которого ранее был диагностирован Covid-19, скончался в городской клинической больнице г.Днепр, сообщается на сайте Министерства обороны Украины, со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ в воскресенье.

"Сотрудник ВС Украины находился на лечении в городской клинической больнице г.Днепр с 27 ноября 2020 года. ПЦР-тест от 28 ноября 2020 года положительный. На фоне тяжелых сопутствующих заболеваний 19 декабря 2020 состояние критически ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано 66 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, из общего количества заболевших в учреждения здравоохранения госпитализированы 15 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания, говорится в сообщении.

По состоянию на 10.00 20 декабря в ВСУ Covid-19 болеет 2 тыс 939 человек. Всего за время пандемии выздоровели 9 тыс 992 человека, кончались 36.

Днем ранее сообщалось о 3 тыс 32 активных случаях болезни, выздоровели 9 тыс 834 человека, летальных случаев было 36.

Таким образом, за минувшие сутки выздоровели 158 человек, а число активных случаев болезни сократилось на 93.

По данным Медсил ВСУ, на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 449 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 58 человек.