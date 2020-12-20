В начале недели в Украине будет относительно тепло, местами небольшие осадки

В понедельник, 21 декабря, погодные условия в Украине существенно не изменятся: территория страны останется в относительно теплой воздушной массе в поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

На Левобережье ожидается небольшой снег, местами гололедица, температура в течение суток 1-6 ° мороза.

На остальной территории - без осадков; температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (на крайнем западе днем 1-6 ° тепла).

В большинстве областей, кроме восточных, туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве - без осадков. Туман. Температура в течение суток 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений 21 декабря самая высокая температура днем была 10,5 градусов выше ноля в 2015 года, а самая низкая ночью - 20,8 градусов мороза в 1927 году.

Во вторник, 22 декабря, в Украине без существенных осадков, лишь в Приазовье и на крайнем западе страны небольшие осадки. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в восточных и северо-восточных областях ночью 7-12°, днём 1-6° мороза; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем западе страны ночью около 0°, днём 1-6° тепла.

В Киеве 22 декабря - без существенных осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.